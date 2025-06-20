Jun 20, 2025 8:09 PMClock
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الرئيس عون: ارادة الحياة أقوى من كل شي ورسالتنا ان بيروت كانت وستبقى نبض الحياة نقف مع بعض في ساحة الشهداء التي تشهد فصلا جديدا من فصول النهواض والاعمار

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