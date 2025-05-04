May 4, 2025 9:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون اتصل برئيس دولة الإمارات شاكرا قراره بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان: وعد ووفى

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o