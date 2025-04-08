Apr 8, 2025 2:53 PMClock
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الرئيس عون: إن انتهاك إسرائيل للقرار 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في تشرين الثاني الماضي يُهدّد الاستقرار في الجنوب

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