Aug 20, 2025 5:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون أمام وفد من لجنة مراقبة هيئات الضمان: مسؤوليتكم كبيرة في مراقبة عمل الهيئات الضامنة وصون حقوق المواطنين، ومنع الفساد، مع التأكيد على أن تبقى المصلحة العامة فوق كل اعتبار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o