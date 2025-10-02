Oct 2, 2025 4:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون أمام وفد أطباء الأسنان المشاركين في المؤتمر الدولي لطب الأسنان المنعقد في بيروت: وجودكم في بيروت اليوم دليل على ثقة العالم بلبنان ورسالة أمل بأن هذا البلد عاد إلى الطريق الصحيح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o