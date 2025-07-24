Jul 24, 2025 1:04 PMClock
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الرئيس عون أمام مفتي الجمهورية اللبنانية: طمئنوا اللبنانيين ان لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان

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