Apr 9, 2025 10:19 AMClock
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الرئيس عون أكّد لرئيس مجلس إدارة مجموعة الخرافي، السيد بدر الخرافي، تجذّر العلاقات اللبنانية – الكويتية وضرورة تفعيلها في كافة الميادين، ولا سيّما في المجالين الاقتصادي والاستثماري

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