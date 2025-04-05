Apr 5, 2025 10:09 AMClock
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الرئيس عون أكّد لأورتاغوس أنّ الجيش اللبناني يقوم بكل واجباته وهو ينسّق مع لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والتي لأميركا وجود فيها وهي تعرف كلّ شيء

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