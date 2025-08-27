1:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون أكد لوفد جمعية تجار محافظة عكار أن المنطقة مدرَجة على خارطة الاهتمام الرسمي، وأن مشاريعها ستُنفَّذ تباعًا، وأبرزها مطار رينيه معوّض في القليعات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o