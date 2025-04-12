Apr 12, 2025 8:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: أعلنّا جميعًا إيماننا بلبنان كوطن نهائي لنا جميعًا وحين نقول لا خلاص لنا إلا بالدول اللبنانية فنحن نعني مؤسساتها والتزامنا ببعضنا البعض لنكون جميعًا متساوين حتى في اختلافنا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o