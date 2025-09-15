Sep 15, 2025 5:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: أعتذر عن عدم تكرار مفردات الإدانة فهي ملأت تاريخنا وباتت شعوبنا تسأم منها والصورة اليوم بعد العدوان على الدوحة واضحة والمطلوب ردًّا عليها يجب أن يكون بالمستوى نفسه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o