Jul 2, 2025 3:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون أشاد بدور الجامعة اللبنانية وما تقدّمه لطلابها، ووعد بمتابعة ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين، خلال استقباله وفدًا منهم في قصر بعبدا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o