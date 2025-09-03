واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم، فاستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي قال بعد الاجتماع: "أطلعت فخامة الرئيس على ما دار في لقاءاتي مع الوفد السوري الذي زارني، واستمعت إلى وجهة نظره في كيفية متابعة التعاون اللبناني-السوري في القضايا المشتركة وأبرزها: العمل على اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين وتعزيز العمل المشترك في ضبط الحدود، وتسهيل عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ومراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية".

الحوت

والتقى الرئيس عون النائب الدكتور عماد الحوت الذي تحدث بعد اللقاء فقال: "سعدت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث قدمت له دراسة بعنوان: "استراتيجية الأمن القومي وبناء دولة المواطنة والمؤسسات"، متمنياً على فخامته التعجيل بطرح هذا الموضوع الهام الذي ورد في خطاب القسم، والذي يساهم في جمع اللبنانيين على رؤية مشتركة للبنان. كما كانت مناسبة للتداول مع فخامته حول التطورات الراهنة وهواجس المواطنين، بالإضافة الى التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم لبنان."

تقرير ديوان المحاسبة

وإستقبل الرئيس عون وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وعضوية القضاة: فوزي خميس، عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني، ونيللي ابي يونس.

وتسلم رئيس الجمهورية نسخة عن التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن الأعوام 2020-2024 ضمنًا أي منذ تولي القاضي بدران رئاسة الديوان الذي قال أنه "يؤلف عصارة جهد قضاة وموظفي الديوان خلال فترة من أصعب الفترات التي مرت على البلاد، إلا أنها لم تؤثر على كمية العمل أو نوعيته، لا بل أن الأمور شهدت نقلة نوعية لجهة تطوير العمل الرقابي الذي يقوم به الديوان، رغم ضعف الإمكانات المادية والنقص في العديد البشري."

ووجه القاضي بدران الشكر على الدعم الذي قدمه الرئيس عون لديوان المحاسبة خلال توليه قيادة الجيش في أصعب الظروف، "وكان لذلك الدعم أبعد الأثر في تمكين الديوان من الاستمرار بالقيام بواجباته. وهذا ان دل على شيء فعلى نوعية رجل الدولة الذي نتوجه له بتقريرنا اليوم."

ونوه الرئيس عون بالجهد الذي بذله ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضية على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، مؤكدا على الدور الأساسي لأجهزة الرقابة لوضع إدارة الدولة على الطريق الصحيح ومواجهة الفساد وإحقق الحق والعدالة والمساواة بين المواطنين.

ودعا الرئيس عون قضاة ديوان المحاسبة كما سائر القضاة إلى أن يكون قسمهم وضميرهم هما الأساس حفاظا على مصلحة البلاد العليا والمواطنين.

المديرة العامة للاونيسكو:

والى ذلك، أكد رئيس الجمهورية، خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، المديرة العامة لمنظمة "الاونيسكو" السيدة أودري أزوليه، في حضور وزير الثقافة دكتور غسان سلامه، "أن لبنان بتاريخه العريق وتنوعه الثقافي يشكل جسرا حضاريا بين الشرق والغرب"، مشيرا إلى أن "لبنان ملتزم العمل مع منظمة الاونيسكو لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية اللبنانية المدرجة على قائمة التراث العالمي".

وشكر الرئيس عون أزوليه على "دعمها الدائم للبنان منذ تسلمها مسؤولياتها في منظمة الاونيسكو وللمشاريع التي نفذتها المنظمة وتلك التي تنوي تنفيذها لا سيما إعادة تأهيل التياترو الكبير في الوسط التجاري ومحطة القطار في مار مخايل". كذلك قدر الرئيس عون "الدور الرائد لمنظمة الاونيسكو في مجال التعليم، خصوصا مع التحديات التي يواجهها قطاع التعليم اللبناني".

وخلال الاجتماع الذي حضرته إلى سلامة، الرئيسة الجديدة لبعثة لبنان لدى الاونيسكو السفيرة هند درويش، أشار الرئيس عون إلى "أهمية الاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا".

وكانت أزوليه أعربت عن سعادتها لزيارة لبنان بعد خمس سنوات، مؤكدة على دعم الاونيسكو للبنان في المجالات كافة، مبدية رغبتها في أن يكون "التعاون مع لبنان قويا وملموسا". ولفتت إلى اختيار الاونيسكو ترميم موقعين رمزيين في بيروت بالتعاون مع السلطات اللبنانية ووزارة الثقافة، وهما محطة القطار في مار مخايل ومبنى التياترو الكبير في الوسط التجاري. وقالت ان "العمل مستمر لتأمين التمويل اللازم لتحويل هذين المبنيين إلى معلمين ثقافيين"، مؤكدة "اهتمام الأونيسكو بدعم الفنون البصرية والحرف اليدوية في صور وبعلبك"، لافتة إلى الرعاية التي قدمتها المنظمة للطلاب اللبنانيين من خلال تأهيل مؤسسات تعليمية تضررت في الأحداث، إضافة إلى المساهمة في ترميم مؤسسات ثقافية.

ورحبت أزوليه بتعيين الحكومة اللبنانية للسفيرة درويش في مقر المنظمة في باريس، متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.