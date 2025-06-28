Jun 28, 2025 3:46 PMClock
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الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق

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