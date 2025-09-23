Sep 23, 2025 12:46 PMClock
الرئيس عون أبرق إلى الملك السعودي: لبنان حريص على تعزيز علاقاتنا الثنائية

المركزية - ابرق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية مهنئاً باليوم الوطني السعودي وجاء في البرقية:

"بمناسبة احتفال بلادكم باليوم الوطني، يسرني ان اتوجه الى جلالتكم، بأحرّ التهاني واصدق التمنيات، سائلاً الله تعالى ان يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن إعتزازي بروابط الاخوّة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، وحرصي الدائم على تعزيز علاقاتنا الثنائية لما فيه خير شعبينا الشقيقين.
مع فائق المودة والتقدير."

كذلك ابرق الرئيس عون الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا بالعيد الوطني، متمنيا "للمملكة وللشعب السعودي العزيز دوام الامن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم."

