Apr 12, 2025 8:10 PMClock
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الرئيس عون: آن الأوان لنقول جميعاً لا يحمي لبنان إلا دولته وجيشه وقواه الأمنية الرسمية وآن الأوان لنلتزم بمقتضيات هذا الموقف كي يبقى لبنان ونثبت أننا تعلّمنا من خمسين عامًا من حروبنا المجنونة

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