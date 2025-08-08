المركزية - قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "في حين يعتبر حزب الله أن السلاح هو كرامة لبنان وقوّته وسيادته، يقبل، ومن دون أيّ اعتراض، إملاءاتٍ إيرانية عبر وزير خارجيتها ومساعد قائد فيلق القدس، تتضمّن صيغةً تُمهّد لفشل قرارات الحكومة، وتتبنّى موقفًا معارضًا لها، ومؤيّدًا للإبقاء على السلاح خارج الشرعية.

ننتظر اليوم الذي يخرج فيه مسؤول أو فريق من حزب الله ليُعلن، بصوتٍ عالٍ، رفضه لتدخّل إيران في الشأن اللبناني الداخلي، ضدّ إرادة الشعب اللبناني وقرارات شرعيته الدستورية.

ندعو الحكومة إلى المضي قدمًا في تنفيذ قراراتها، مع الحفاظ على باب الحوار مفتوحًا مع الطرف الرافض، وذاك المتردّد في الانخراط في مسيرة الإنقاذ الوطني".

