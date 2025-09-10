9:45 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

الرئيس سليمان يدين الاعتداء على قطر ويدعو لوقفة عربية دولية

المركزية - دان الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان "الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر"، معتبرًا أن "الهجوم على قطر أيًا تكن مبرراته، هو اعتداء على السيادة القطرية، وبالتالي اعتداء على السيادة العربية، في حين لم تتسبب قطر في أي شكل من الأشكال في الحرب على اسرائيل ولم تفتح أراضيها ساحة لأي اقتتال". 

وأعلن "التضامن الكامل مع أمير دولة قطر وحكومتها والشعب القطري"، داعيًا إلى "وقفة عربية دولية متضامنة للاستنكار بأشد العبارات ووضع حد لتخطي اسرائيل حدود الدول المحايدة غير المنخرطة في الحرب الدائرة بين اسرائيل وبين ايران وجماعاتها".

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o