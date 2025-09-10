المركزية - دان الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان "الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر"، معتبرًا أن "الهجوم على قطر أيًا تكن مبرراته، هو اعتداء على السيادة القطرية، وبالتالي اعتداء على السيادة العربية، في حين لم تتسبب قطر في أي شكل من الأشكال في الحرب على اسرائيل ولم تفتح أراضيها ساحة لأي اقتتال".

وأعلن "التضامن الكامل مع أمير دولة قطر وحكومتها والشعب القطري"، داعيًا إلى "وقفة عربية دولية متضامنة للاستنكار بأشد العبارات ووضع حد لتخطي اسرائيل حدود الدول المحايدة غير المنخرطة في الحرب الدائرة بين اسرائيل وبين ايران وجماعاتها".