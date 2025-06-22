قال الرئيس ميشال سليمان: "هذه هي الحرب، تصعيد يقابله تصعيد، تهديد يقابله تهديد، اتهامات تقابلها اتهامات، شتم يقابله شتم وإهانة، قصف يقابله قصف، تدمير يقابله تدمير، قتل يقابله قتل، تهجير يقابله تهجير، قطع أرزاق متبادل، قطع أعناق متبادل، ومحور الشر يقابله الشيطان الأكبر، ورمي شعوب في البحر يقابله تفكيك أنظمة وانقلابات".

وأضاف سليمان: "ولا تنتهي هذه السرديات، بل تجلب مزيداً من المآسي والدماء والفقر والأحقاد، وتجديد ترسانات البغض والكراهية والانتقام والأسلحة".

وشدد على أن "هذه النفقات التي تهدر على شن الحروب والخسائر التي تحدثها على البشر والحجر والاقتصاد، لو صرفت على تحسين علاقات الدول بين بعضها، وتحسين معيشة الشعوب وصحتهم وتعليمهم وتطوير أساليب حياتهم... السلام والأمن".

وختم سليمان: "لعل تحييد لبنان هذه المرة يقنعنا بالتفاهم على بناء دولة ومؤسسات تحترم الإنسان والقانون، وتعطي الشباب فرصة للعمل والإبداع والتطوير. نأمل أن تشكل هذه التجربة نقطة انطلاق للنهوض والإنقاذ".