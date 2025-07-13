قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "يتعيّن على الدولة اللبنانية أن تتعامل بجدية مطلقة مع التحذير الذي أطلقه السيد توماس براك، على افتراض انه لم يصدر من فراغ، وأن تبادر على الفور إلى استيضاح الموفد الرئاسي الأميركي بشأن تصريحاته المتعلقة بإعادة لبنان إلى إطار بلاد الشام. وفي حال اقتضت التوضيحات ذلك، ينبغي الشروع في مقاربة دبلوماسية نشطة وواضحة، تتوجّه إلى كلٍّ من الجمهورية العربية السورية، وجامعة الدول العربية، وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى منظمة الأمم المتحدة، وفي طليعتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن".