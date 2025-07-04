المركزية - قال الرئيس ميشال سليمان في تصريح: "لا ينبغي اطلاقاً ربط نزاع موضوع تسليم سلاح حزب الله بالمفاوضات النووية المحتملة بين ايران والولايات المتحدة. يكفي لبنان ما عاناه من وحدة الساحات والمسارات وما نتج عنها من انهيار في الاقتصاد والمؤسسات ووقف عجلة التطور والتخلف عن اللحاق بالذكاء الاصطناعي ما يتطلب ١٠ سنوات من الاستكانة والاستقرار للنهوض. اعلان بعبدا لم يمت والتحييد عنن صراعات المحاور ملحّ …ملحّ".

