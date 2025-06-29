كتب الرئيس السابق ميشال سليمان: "رحم الله المعاون الاول الشهيد الياس طوق وتعازينا الحارّة لأهله ورفاقه في قوى الأمن".

وتابع: "إن بطولته باصراره على التضحية بدمائه الطاهرة هي رسالة واضحة إلى كل المطلوبين والمجرمين والمخالفين للقانون وإرادة الشعب اللبناني: لا تهاون بعد اليوم في احترام القانون، نعم للالتزام بقرار الدولة، والانصياع لسلطة القضاء، ودعم القوى الأمنية في مسعاها لحماية أمن المواطن، وضمان لقمة عيشه، وصون السلم الأهلي.”