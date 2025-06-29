Jun 29, 2025 1:04 PMClock
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الرئيس سليمان: دماء الشهيد طوق رسالة واضحة للمجرمين

كتب الرئيس السابق ميشال سليمان: "رحم الله المعاون الاول الشهيد الياس طوق وتعازينا الحارّة لأهله ورفاقه في قوى الأمن".
وتابع: "إن بطولته باصراره على التضحية بدمائه الطاهرة هي رسالة واضحة إلى كل المطلوبين والمجرمين والمخالفين للقانون وإرادة الشعب اللبناني: لا تهاون بعد اليوم في احترام القانون، نعم للالتزام بقرار الدولة، والانصياع لسلطة القضاء، ودعم القوى الأمنية في مسعاها لحماية أمن المواطن، وضمان لقمة عيشه، وصون السلم الأهلي.”

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