المركزية - قال الرئيس السابق ميشال سليمان في تصريح: "بصرف النظر عن الاحتفالية في ذكرى السيدين حسن نصرلله وهاشم صفي الدين وما تضمنته من تفاصيل متعلقة باسقاط الصور والمكان المحدد للتجمع وغيرها، فإن الأمر يستدعي مراجعة دقيقة من الحزب لعلاقته مع الدولة اللبنانية".

ورأى أن "من الطبيعي أن لا يلجأ الجيش والقوى الأمنية إلى العنف لتطبيق القرار الرسمي، ولا أظن أنّ رئيس الحكومة يرغب في ذلك. لكن غير الطبيعي أن يُقدم حزب لبناني على تحدّي قرار الدولة ومخالفته ميدانياً، وكأنّه ينتقم منها رداً على اغتيالات إسرائيل لمسؤوليه وعناصره وتدمير اسلحته وبناه التحتية."

وسأل: "هل بهذه الطريقة تُترجَم الثقة بالجيش والمساهمة في بناء الدولة؟ أكان من الصعب الالتزام بالقرار، والاكتفاء بالمعارضة الإعلامية، وإقامة النشاط في مكان آخر لا يثير اعتراض الإدارة والسكان؟".