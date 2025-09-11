Sep 11, 2025 6:58 PMClock
أخبار محلية
الرئيس سليمان: "انتبهوا" بعد فيديو مفبرك له عبر الذكاء الاصطناعي

صدر عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، بيان جاء فيه: “تتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبركا عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منسوب إلى الرئيس ميشال سليمان، عبر استعمال صورته مع صوت مركب، حول منصة مزعومة تدعى “ليبانون كابيتال” تطلب من الناس مبالغ مالية لقاء تسجيل، مع دعاية قد تكون مقدمة لسرقة حساباتهم.. وعليه، يشدد الرئيس سليمان على ضرورة الانتباه وعدم الوقوع ضحية احتيال في فخ أي منتحل صفة، كما يؤكد على اللجوء إلى القضاء المختص، لملاحقة ومعاقبة من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا في تركيب الفيديو وفي الترويج له”.

