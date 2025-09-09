Sep 9, 2025 6:04 PMClock
الرئيس سلام: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة والاعتداء الاسرائيلي يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية

