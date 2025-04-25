Apr 25, 2025 6:15 PMClock
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الرئيس جوزف عون من روما: وجودي هنا اليوم كرئيس للجمهورية اللبنانية ليس فقط لتقديم التعازي بوفاة البابا فرنسيس بل لأجدد التأكيد على الدور الروحي والرسالي الذي يحمله لبنان في هذا العالم

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