Apr 30, 2025 7:44 PMClock
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الرئيس جوزف عون في لقاء مع مجموعة من رؤساء التحرير في أبوظبي: 190 ألف لبناني في الإمارات يعيشون بأمان وكرامة ويعيلون 190 ألفاً في لبنان، ونتطلع الى المزيد من تسهيل التأشيرات للبنانيين

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