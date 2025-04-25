المركزية - غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وكان لبنان قد اعلن الحداد ثلاثة أيام بعد تلقي نبأ وفاة الحبر الأعظم، تعبيراً عن الحزن وتقديراً للمواقف النبيلة التي تبناها البابا الراحل والداعمة للبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية، وتشديده على فرادة لبنان واهمية بقائه شهادة للرسالة الإنسانية في العالم اجمع.

وقبل مغادرته الى روما، تسلم رئيس الجمهورية صباح اليوم رسالة خطية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد نقلها اليها وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي السيد احمد فكاك البدراني، تضمنت دعوة رسمية لحضور اعمال مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الخامسة اللذين تستضيفهما بغداد ( دار السلام) يوم السبت في 17 أيار المقبل.

وجاء في الرسالة: " اننا نتطلع لان تساهم هاتان القمتان في تعزيز العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال الشعوب العربية في ظل التحديات والظروف التي تواجه بلداننا. وان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم ملموس على طريق التعاون العربي، والوصول الى الأهداف المرجوة، وبما يحفظ مصالح الشعوب العربية، ويلبي تطلعاتها في العيش الآمن، والازدهار".

وكان الوزير البدراني نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتمنياتهما بتلبية الدعوة، واكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وشكر الرئيس عون للوزير البدراني زيارته وحمله تحياته الى الرئيسين رشيد والسوداني، مؤكدا متانة العلاقات اللبنانية - العراقية والرغبة المتبادلة في تعزيزها في المجالات كافة.

رافق الوزير البدراني القائمة بأعمال السفارة العراقية ندى كريم مجول والسيد محمد فارس من مراسم السفارة.