Oct 22, 2025 1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس جوزاف عون هنّأ منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة على فوزه ببطولة غرب آسيا، وذلك خلال استقباله وفدًا من الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الذي قدّم لرئيس الجمهورية كأس البطولة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o