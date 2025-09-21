دان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون المجزرة الاسرائيلية التي وقعت اليوم في بنت جبيل ، وقال من نيويورك :

" فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال .

من نيويورك نناشد المجتمع الدولي الذي يتواجد قادته في اروقة الأمم المتحدة بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، والضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور.

فلا سلام فوق دماء أطفالنا ".

بدوره، دان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي المُسيَّر في مدينة بنت جبيل ، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء، من بينهم أطفال.

وقال الرئيس بري: "خمسة شهداء أب وثلاثة من أطفاله، ووالدتهم الجريحة سُفكت دماؤهم بدمٍ بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب إجتماعها في الناقورة، بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس".

وأضاف الرئيس بري: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية هي برسم من كان مجتمعاً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة".

وتابع رئيس المجلس : "نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟".

وختم الرئيس بري : "الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى".

وكتب الرئيس نواف سلام معلقا على مجزرة بنت جبيل عبر حسابه على منصة "إكس": "ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال: سيلين، هادي، وأسيل.

إن ما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب. على المجتمع الدولي إدانة اسرائيل باشد العبارات لانتهاكها المتكرر للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى.

رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته.

في سياق متصل، أدلى النائب حسن فضل الله بالتصريح الآتي: "ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل ليضيف إلى سجله مزيدا من الجرائم التي تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار، التي تحولت إلى شاهد زور على انتهاك العدو الدائم لاتفاق وقف النار، وهي اللجنة التي لم تشكل أي ضمانة للبنان، بينما الدولة اللبنانية تقف في أحسن الأحوال عاجزة عن القيام بأي خطوة عملية، ولعل صرخة الجنوبيين المحقة تصل إلى أسماع المسؤولين ليتحركوا من أجل وقف هذه الاستباحة لدمائهم الطاهرة، وقد ثبت لهم مرة أخرى أن اللجوء إلى الحماية الرسمية برعاية دولية لم يوفر لهم الأمن والاستقرار".

وعبّر النائب السابق أمل أبو زيد عن ألمه لاستهداف عائلة في بنت جبيل، وكتب على منصة "أكس": "بنت جبيل والجنوب ولبنان يبكون إرتقاء عائلة بكاملها في أعتداء اسرائيلي بربري... مشهد يهزّ الوجدان والضمير، وجعٌ لا يُحتمل وحزن لا يوصف، رحلوا معاً في لحظة واحدة...".

وأضاف "إنها جريمة حرب موصوفة ودماء هذه العائلة البريئة تستصرخ الضمير وتستدعي أشد عبارات الشجب والادانة...الرحمة للضحايا الشهداء والصبر والشفاء لأمهم الجريحة".

بلدية بنت جبيل: وأصدرت بلدية بنت جبيل بيانًا أدانت فيه “بأشد العبارات” المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل عصر اليوم بحق عائلة من أبناء المدينة، ووصفتها بأنّها “جريمة وحشية” و”حلقة جديدة في مسلسل العدوان”.

وجاء في البيان: “هذه الجريمة النكراء ليست سوى وصمة عار على جبين كل من يصمت أمام تجاوزات العدو الذي لا يعرف معنى الإنسانية. إننا في بلدية بنت جبيل نضع هذه الجريمة برسم الدولة اللبنانية التي نطالبها بموقف واضح لا يحتمل التأويل، دفاعًا عن كرامة الوطن ودماء أبنائه”.

وأضافت البلدية: “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك فورًا وبشكل عملي، إذ إن بيانات الإدانة لم تعد تجدي نفعًا، والسكوت عن هذه الجرائم هو تواطؤ مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا”.

وختم البيان: “دماء أطفال بنت جبيل لن تذهب هدرًا، وستبقى لعنة تطارد هذا العدو المتغطرس، وشاهدًا على صمت العالم الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

و راح ضحية هذه المجزرة الشهداء:

محمد ماجد مروة

شادي صبحي شرارة

الطفلة سيلين شادي شرارة

الطفل هادي شادي شرارة

الطفلة اسيل شادي شرارة