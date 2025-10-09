Oct 9, 2025 11:41 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس جوزاف عون رحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في مرحلته الأولى، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o