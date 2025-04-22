Apr 22, 2025 12:54 PMClock
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الرئيس جوزاف عون تمنى النجاح لسباق ماراتون بيروت في الأوّل من أيار فيما شدّدت رئيسة الجمعية، مي الخليل على أهمية استمرار السباق رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان

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