الرئيس جوزاف عون تسلّم من رئيس بلدية بعبدا، الدكتور هنري حلو، دعوةً لحضور الاحتفال الذي تنظّمه البلدية لمناسبة مرور 250 عاماً على بدء بناء سرايا بعبدا

