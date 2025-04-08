Apr 8, 2025 9:29 AMClock
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الرئيس جوزاف عون بحث مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية إلى أبوظبي

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