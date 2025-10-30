1:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس جوزاف عون التقى خمسة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج، وزوّدهم بتوجيهاته لتعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها ورعاية مصالح اللبنانيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o