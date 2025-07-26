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الرئيس بري ينعى الفنان زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت

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