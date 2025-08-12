1:30 PMClock
قائد الجيش في عين التينة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

