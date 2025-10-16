المركزية - إستقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة لاسيما الاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأممي 1701.

الرئيس بري نوه وأشاد بالدور الذي تطلع به قوات الطوارئ الدولية منذ تواجدها في الجنوب اللبناني وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب.

وتوجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير لقوات اليونيفل على إستمرارها تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق تواجدها بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، بالرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها.

الرئيس نبيه بري كرر دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.

كما تابع رئيس المجلس أيضاً تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية خلال إستقباله النائب غسان سكاف الذي قال بعد اللقاء: "إجتمعت مع دولة الرئيس نبيه بري اليوم وبحثنا الأمور العالقة في لبنان ، وطبعاً قمة شرم الشيخ كانت قمة مهمة جداً أنهت حقبة وبينت أن هناك حقبة جديدة تبدأ ، مع العلم أن تجاربنا مع إسرائيل في تطبيق الإتفاقات والتسويات ليست مشجعة".

وأضاف: "صحيح أن لبنان لم يكن حاضراً في إجتماعات قمة شرم الشيخ ، لكنه حضر وبقوة في خطاب الرئيس ترامب في الكنيست والذي أثنى على جهود رئيس الجمهورية ، وعلينا نحن كلبنانيين إستغلال هذه الفرصة لنقوم بما يجب القيام به ، هناك شرق أوسط جديد يُرسم ونحن نتلهى بصغائر الامور ونمعن في الانقسام الطائفي في لبنان من إنارة صخرة الروشة الى المياه المعبأة طائفياً".

وتابع النائب سكاف: "بالنسبة للإنتخابات النيابية كان هناك تشديد من دولة الرئيس نبيه بري على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، ولكن يبدو سيكون هناك إتجاه الى إلغاء إقتراع المغتربين للنواب الـ6 وللنواب الـ128، وإذا كان هناك ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، طلبت من الرئيس بري أن نرجئ الانتخابات النيابية لبضعة أسابيع ليتسنى للمغتربين الإقتراع والمجيء إلى لبنان من اجل الإقتراع وقضاء فرصة الصيف".

وختم: "كما تحدثنا عن مطار رياق وطلبت من الرئيس بري الموافقة على تحويل مطار رياق الى مطار تجاري وعسكري، وحصلت على موافقة قيادة الجيش وموافقة رئيس الجمهورية وسأجتمع مع دولة الرئيس نواف سلام لإطلاعه على هذا الامر.

على صعيد آخر وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، دعا بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025.

