Jul 31, 2025 1:12 PMClock
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الرئيس بري وقبل المباشرة بمناقشة البندين المتعلقين بتنظيم القضاء العدلي واصلاح المصارف قال : القانونان المتبقيان هما على عاتقنا ويجب انجازهما في جلسة اليوم" وبدي خلصهم اليوم"

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