Oct 8, 2025 11:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس المصري: يجب انتهاز الفرصة والحرص على إنجاح المفاوضات بشرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o