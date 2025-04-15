Apr 15, 2025 12:29 PMClock
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الرئيس المصري وولي العهد الكويتي يشددان على رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم

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