Apr 14, 2025 1:40 PMClock
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الرئيس المصري وأمير قطر يناقشان خلال اللقاء بالدوحة ملف تبادل الأسرى في قطاع غزة ويؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

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