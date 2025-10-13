Oct 13, 2025 9:46 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: هذه الفرصة ربما تكون الأخيرة للتوصل لشرق أوسط ينعم بالسلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o