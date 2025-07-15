Jul 15, 2025 1:56 PMClock
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الرئيس المصري: تثمّن مصر تصريحات الرئيس ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب

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