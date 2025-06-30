Jun 30, 2025 12:53 PMClock
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الرئيس المصري: السلام ليس مستحيلاً وتجربة السلام المصري الإسرائيلي تعد برهانا على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا

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