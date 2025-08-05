Aug 5, 2025 2:08 PMClock
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الرئيس المصري: الحرب في غزة لم تعد لإعادة الرهائن بل للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية

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