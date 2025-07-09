Jul 9, 2025 11:19 AMClock
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الرئيس القبرصي يؤكد خلال استقباله الرئيس عون على دور لبنان في المنطقة وأهميته بالنسبة إلى أوروبا وعلى عمق العلاقات اللبنانية – القبرصية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

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