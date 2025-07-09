Jul 9, 2025 12:26 PMClock
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الرئيس القبرصي للرئيس عون: ندعم ونعمل على مقترح يتيح مشاركة لبنان في المجالس الأوروبية ما سيمنحكم الفرصة لعرض رؤيتكم للبنان

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