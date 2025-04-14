Apr 14, 2025 3:53 PMClock
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات إلى غزة

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