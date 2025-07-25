Jul 25, 2025 12:33 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o